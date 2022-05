„Ich versuche, Kindern deutlich zu machen, dass es gut ist, geboren worden zu sein“, sagt Rolf Zuckowski und schafft das mit seiner Musik, mit denen Generationen von Kindern aufgewachsen sind. Der Schöpfer der aufbauenden Texte gehört mit seinen mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern und Produzenten in Deutschland. Am 12. Mai feiert der Kinderliedermacher und Schöpfer von „Wie schön, dass du geboren bist“ seinen 75. Geburtstag. In unserer Bildergalerie stellen wie Ihnen den Künstler vor.

Der deutsche Musiker, Komponist, Musikproduzent und Autor von Kinderliedern Rolf Zuckowski wurde am 12. Mai 1947 als Sohn eines Seemanns und einer Friseurin in Hamburg geboren. Zuckowskis Kindheit und Familienleben sind von Problemen beherrscht, der Vater ist alkoholkrank. Diese Erfahrungen haben sein späteres Leben und teilweise auch seine Songs geprägt „Viele meiner Lieder sind ganz bewusst ermutigend,“ erläutert er.

Rolf Zuckowski steht mit seiner Gitarre am 26. April 2022 auf einem Balkon am Hamburger Hafen.