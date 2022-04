Knapp 40 Protagonisten beteiligt : Mit Schützen-Video für Aktion Lichtblicke sammeln

Korschenbroich Das Lied „Schützenfest bei uns Zuhaus'“ zeigt auf humorvolle Weise die Bedeutung des Schützenfestes auf. Am 1. Mai wird es ab 15 Uhr veröffentlicht.

Alle Bürgermeister aus dem Rhein-Kreis Neuss sowie die Kaarster Bürgermeisterin, Schützenkönige und andere Vertreter des Sommerbrauchtums, auch Mönchengladbachs OB Felix Heinrichs – alle haben beim Video zum Lied „Schützenfest bei uns Zuhaus‘“ mitgemacht. Es wird am 1. Mai ab 15 Uhr bei Youtube veröffentlicht .

Michael Holm, Fotograf aus Kleinenbroich, hat gemeinsam mit Volker Schäfer, Matthias-Hoeren-Preisträger, die Musik komponiert und mit Ulrich Nilges den Text erstellt. Mit Unterstützung von Ulli Stumpen singen die vier Männer das neue Lied, das nun publiziert wird. An dem Video haben sich laut Holm knapp 40 Protagonisten beteiligt.

„Das ganze Projekt ist rein karitativ“, sagt Holm. „Wir erhoffen uns, dass sich das Lied möglichst stark verbreitet und von Bands und Musikkapellen gespielt wird.“ Denn es soll helfen, Spenden für die Aktion Lichtblicke zu akquirieren. Damit werden seit 1998 NRW-weit Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt, die in materielle oder seelische Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion Lichtblicke von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Das Lied zeige auf humorvolle Weise die Bedeutung des Schützenfestes auf. „Aber auch die Ambivalenz, die das Thema hat“, so Holm. „Wer mit dem Schützenwesen nichts am Hut hat, kann oft nicht nachvollziehen, warum es für Schützen wiederum so voller Bedeutung ist.“