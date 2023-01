Neuer „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth soll ARD Beziehung zu Luisa Neubauer verschwiegen haben

Wie die „Bild“-Zeitung am Donnerstag berichtet, soll er die Beziehung jedoch bei Verhandlungsgesprächen mit dem WDR verschwiegen haben. Dem Bericht zufolge soll Klamroth die Frage nach möglichen Interessenkonflikten verneint haben. Dies bestätigte eine WDR-Sprecherin der „Bild“-Zeitung. „Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema.“ Klamroth habe den Sender dann „Ende August“ über die Beziehung informiert. Am 17. August hatte der WDR ihn als Plasberg-Nachfolger bei „Hart aber fair“ verkündet.