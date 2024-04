Edward-MacDowell-Medaille 91-jährige Yoko Ono wird für Lebenswerk geehrt

Yoko Ono ist in den letzten Jahren nur noch selten öffentlich in Erscheinung getreten. Zur Preisverleihung im Juli wird sie vermutlich nicht erscheinen. Ihr Manager David Newgarden soll die Medaille in ihrem Namen entgegennehmen. Ono war in den 1960er Jahren als Teil der avantgardistischen Fluxus-Bewegung bekannt geworden. Internationalen Ruhm erlangte sie durch ihre Ehe mit dem Beatle John Lennon, mit dem sie von 1969 bis zu seinem Tod 1980 verheiratet war. Sie war an den Hits „Give Peace a Chance“ und „Imagine“ beteiligt.