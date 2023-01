„taff“-Moderatorin TV-Moderatorin Viviane Geppert ist schwanger

Geppert, die im vergangenen Jahr ihren Partner heiratete, lebt in München und stand schon für verschiedene TV-Projekte neben „taff“ vor der Kamera. So trat sie bereits viermal gegen Joko und Klaas in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ an, moderierte 2018 „Die großen ProSieben Wintergames“, interviewt seit 2019 bei „The Masked Singer“ die demaskierten Kandidaten und nahm 2022 bei „Schlag den Star“ teil, wo sie gegen Konkurrentin Valentina Pahde 100.000 Euro gewann.