Datingshow-Teilnehmer im Dschungel : Filip Pavlovic möchte sein Bad Boy-Image ablegen

Düsseldorf Der Hamburger Filip Pavlovic ist eigentlich ein ganz lieber Kerl – das zumindest möchte er mit seiner Teilnahme an der RTL-Dschungelshow beweisen.

Nadine Klein, Yeliz Koc, Elena Miras und neuerdings auch Nathalia Gonçalves Miranda – er hatte sie alle. Und trotzdem will es mit der großen Liebe einfach nicht klappen. Da ihn seine Teilnahme an diversen Dating-Shows wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ in Sachen Liebe nicht weiter gebracht hat, versucht sich der 28-jährige Filip Pavlovic jetzt an einem neuen Format. Statt Traumdates am Strand und Rosenvergabe unter Palmen geht er jetzt zur Dschungelshow. „Am meisten freue ich mich auf Känguru-Hoden“, scherzt er im RTL-Interview. Er wirkt wie immer vorlaut, frech und draufgängerisch. Das soll sich in der Dschungelshow ändern, denn dort möchte er sich von einer ganz anderen Seite zeigen.