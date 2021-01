Das ist Zoe Saip : Das Model möchte sich von ihrer ruhigen Seite zeigen

Zoe Saip (21) ist in Österreich geboren. Foto: TVNOW/Sebastian Brüll

Düsseldorf Die Österreicherin Zoe Saip nahm bereits bei „Germany’s Next Topmodel“ und „Kampf der Realitystars“ teil. Streitereien und emotionale Ausbrüche waren in beiden Shows ihr Markenzeichen.

Auf Instagram teilt sie mit über 100.000 Nutzern ihren Alltag – bestehend aus Modeln, Sport und Reisen. Bekannt wurde Zoe Saip hingegen durch ihre Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ – 2018 im Alter von 19 Jahren. Doch nicht Platz zehn in der Castingshow, sondern ihre emotionalen Ausbrüche und ihre Streitereien mit Freundin Victoria hoben sie in der Sendung aus der Menge.