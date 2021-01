Das ist Sam Dylan : Nachrücker Sam Dylan macht bei der Dschungelshow mit

Sam Dylan ersetzt Nina Queer in der Dschungelshow. Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius

Düsseldorf Der 29-jährige Cloppenburger ist für seine Teilnahme an der Dating-Show „Prince Charming“ bekannt. Er ersetzt die Drag Queen Nina Queer im Dschungel.

Genau wie Dschungelshow-Kandidat Lars Tönsfeuerborn nahm Sam Dylan an der ersten Staffel von „Prince Charming“ teil. Daraus wurde zwar nichts - in der fünften Folge verließ er die Show - jedoch fand er im ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Rafi Rachek seine große Liebe. Seitdem sorgt das Paar für Aufsehen. Dabei hilft Oliver Pocher, der den beiden in seiner „Bildschirmkontrolle“ viel Aufmerksamkeit widmet.