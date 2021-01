Ex-„Bachelor“ und früheres Playmate dabei : Das sind die Kandidaten der „Dschungelshow“

RTL zeigt wegen der Corona-Pandemie ein Ersatzformat zum „Dschungelcamp“. Seit heute stehen die zwölf Teilnehmer der Reality-TV-Show fest. Ein Überblick.

Die zwölf Kandidaten für die neue RTL-„Dschungelshow“ stehen fest: Neben dem ehemaligen „Bachelor“ Oliver Sanne werden unter anderem Schauspielerin Bea Fiedler und Podcaster Sam Dylan um den Einzug in das nächste Dschungelcamp kämpfen, wie der Sender am Freitag mitteilte. Wegen des Coronavirus wird das „Dschungelcamp“ mit „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ ersetzt. Diese wird in Deutschland abgedreht. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel (Staffel 15) des Dschungelcamps teilnehmen. Diese soll 2022 in Australien gefilmt werden.