Verdacht auf Aneurysma : Rapper Dr. Dre liegt im Krankenhaus - ihm gehe es aber „großartig“

Der US-Rapper Dr. Dre (Archivfoto). Foto: AP/Richard Shotwell

Los Angeles Rap-Mogul Dr. Dre ist wegen Verdachts auf ein Aneurysma im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auf Instagram-Kanal wandte sich der 55-Jährige an seine Fans.

Der Rapper und Produzent wandte sich am Dienstag (Ortszeit) mit einer Botschaft im Online-Netzwerk Instagram an seine Fans: „Mir geht es großartig und ich werde hervorragend betreut von meinem medizinischen Team“, schrieb der 55-Jährige. Er werde bald schon aus dem Krankenhaus nach Hause zurückkehren.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Dre (@drdre)

„Danke an all die großartigen Mitarbeiter im Cedars“, fügte Dr. Dre mit Blick auf das Krankenhaus in Los Angeles hinzu. Ein Aneurysma ist eine sogenannte Aussackung an einem Blutgefäß. Gefährlich wird es, wenn das Aneurysma reißt.

Dr. Dre, der mit bürgerlichem Namen Andre Young heißt, ist einer der einflussreichsten Hip-Hop-Künstler. In den 1980er Jahren wurde er als Rapper berühmt, in den 90ern gründete er das Label Death Row Records. Der Verkauf seiner Kopfhörer-Marke Beats Electronics an Apple machte Dr. Dre nach eigenen Angaben zum Milliardär.

Dr. Dre förderte die Karrieren von bedeutenden Rappern wie Eminem, Snoop Dogg und Sean Combs. Er begründete die Musikrichtungen Gangsta Rap und den Westküsten-G-Funk.

Die Nachricht über Dr. Dres Einlieferung ins Krankenhaus löste in Online-Netzwerken Beunruhigung aus. „Sendet Eure Liebe und Eure Gebete an den Freund Dr. Dre“, schrieb etwa dessen Kollege Ice Cube auf Twitter. „Werde gesund, Dr. Dre, wir brauchen Dich“, wandte sich Snoop Dogg via Instagram an den Patienten.

(ahar/AFP)