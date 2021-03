Von Sky zur ARD : Das sagt Esther Sedlaczek zu ihrem Wechsel zur „Sportschau“

Köln/München Esther Sedlaczek wird neue Moderatorin bei der „Sportschau“. Nach dem Bekanntwerden ihres Wechsels äußerte sich die Journalistin nun auf Instagram und schilderte ihre Gefühlslage.

Diese Nachricht sorgte am Donnerstag für Aufsehen in der Medienbranche. Die „Sportschau“ gab die Verpflichtung von Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek sowie den Abschied von Matthias Opdenhövel bekannt. Der Wechsel von Sedlaczek bedeute, dass die „Sportschau“ „weiblicher werde“, sagte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow in einer Mitteilung vom Donnerstag: „Zum ersten Mal haben wir ab Sommer im 18-Uhr-Team am Samstag mehr Moderatorinnen als Moderatoren im Einsatz.“ Zum Team der „Sportschau“ gehören außerdem Jessy Wellmer und Alexander Bommes. „Damit sind wir unserem Ziel, den Anteil an Frauen auch in der Sportberichterstattung des Ersten weiter zu erhöhen, wieder einen Schritt nähergekommen“, sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres. Seit 2019 kommentiert Stephanie Baczyk als erste Frau auch Spielberichte der 1. Bundesliga in der „Sportschau“ – rund 20 Jahre nach dem Debüt von Anne Will als Moderatorin der traditionsreichen Sendung.