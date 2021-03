Markus Söder bei „Maybrit Illner“ : „Wir leben nicht in China, wir können nicht nur befehlen“

Düsseldorf „Für die Tonne“ ist der Corona-Öffnungsplan nach Ansicht von Spiegel-Journalistin Melanie Amann. Drei Politiker sehen das bei „Maybrit Illner“ im ZDF anders. Sie loben Perspektiven und setzen auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger.

Den Vorwurf, die Regierung höre nicht mehr auf die Virologen, sondern gebe dem Druck der Bevölkerung nach, will auch Söder nicht auf sich sitzen lassen: „Wir haben in den letzten Wochen große Erfolge erzielt, von sehr schlechten Zahlen zu guten Zahlen“, sagt der CSU-Politiker. Die Basis für Entscheidungen bleibe durchaus die Virologie, zugleich brauche man aber einen „breitestmöglichen Konsens in der Gesellschaft.“ Die Regierung orientiere sich durchaus an den Inzidenzen. „Wir müssen aber auch schauen, dass alle mitmachen. Wir leben nicht in China , wir können nicht nur verordnen und befehlen.“ Neben der Beachtung der Zahlen, sei auch ein „atmender Prozess“ wichtig.

Internationaler Frauentag am 8. März in Leverkusen

Internationaler Frauentag am 8. März in Leverkusen : Mehr Frauen in Politik und Parlamenten gefordert

Habeck bleibt der Warner in der Runde. Solange Testkapazitäten und Impfgeschwindigkeit zu wünschen übrig ließen, hält er Öffnungen für unvorsichtig. Trotz ansteigender Infektionszahlen und britischer Mutation ohne Testung aufzumachen, findet er riskant. „Das kann gut gehen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach breitet sich das Virus dadurch schneller aus.“ Er verstehe die Enttäuschung in der Bevölkerung über die fehlenden Tests: „Da hat die Regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wälzt aber dann das Risiko quasi auf die Bevölkerung ab“, sagt Habeck.

Aus Berlin ist Dieter Hallervorden zugeschaltet, der noch einmal seinem Ärger Luft machen darf, dass sein Theater trotz erstklassigem Hygienekonzept weiter dicht bleiben muss: Dass Politiker Haarschnitte mit Würde in Verbindung gebracht haben, nicht aber die Kultur, habe ihn „auf die Palme gebracht“. Für ihn habe Würde eher mit Geist zu tun als mit der Haarlänge. Den Autor der 13-seitigen Corona-Beschlüsse der Regierung würde er zudem gern als Kabarett-Texter beauftragen. „Da hat man den Eindruck, dass die Regierung von Organisation so wenig versteht wie eine Heuschrecke vom Dressurreiten“, wettert Hallervorden und spricht von einem „absoluten Chaos“.Er erinnert daran, dass 2021 gewählt wird: „Vertrauen ist wie ein Eiswürfel - einmal geschmolzen kommt der nicht zurück.“ Daran sollten die Politiker im Wahljahr denken.

Zum Schluss fährt Moderatorin Maybrit Illner auf, was Söder zurecht ein „schweres Kaliber“ nennt: Sind die derzeitigen Toten angesichts schleppender Impfungen eher Opfer von Staatsversagen als Opfer des Virus? Der bayrische Ministerpräsident will, ebenso wie Kollegin Schwesig, keine Menschenleben aufrechnen, und regt an: Vielleicht solle die Frage eher heißen, „wie viel mehr an Normalität, wie viel mehr an Freiheit hätten wir, wenn wir mehr und schneller geimpft hätten.“ Aber nun könne ja nicht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn allein für die Bestellungspolitik der EU verantwortlich gemacht werden. Andere Länder hätten in diesem Bereich durchaus „frischer und pragmatischer gehandelt“, findet auch Habeck. Bei der Impfstoff- wie bei der Testbestellung sei das mögliche finanzielle Risiko offenbar zu hoch bewertet worden.