Neue Folge aus der Schweiz : „Schattenkinder“ – So wird der „Tatort“ am Sonntagabend

„Schattenkinder“ – So wird der „Tatort“ am Sonntagabend

Düsseldorf Die Grenzen der Kunst lotet der Krimi vom Zürichsee aus, der inhaltlich an die ersten Folgen mit den beiden Kommissarinnen anknüpft. Erneut finden sie den Schlüssel zur Lösung des Falls in der Vergangenheit der Opfer.

Das Aussehen des toten Körpers führt die beiden Zürcher Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) ins Atelier der gefeierten Konzeptkünstlerin Kyomi (Sarah Hostettler). Sie hat etliche Jünger um sich versammelt, die ihr blind ergeben sind und ihre Körper als Kunstobjekte zur Verfügung stellen. Der "Tatort: Schattenkinder" blickt hinter die Kulissen des globalen Kunstbetriebs, erneut in verdrängte Abgründe der Gesellschaft und die Vergangenheit. Regie führte Christine Repond nach einem Drehbuch von Stefanie Veith und Nina Vukovic. Das Erste strahlt den Film am Sonntag, 13. März, um 20.15 Uhr aus.

Der Schweizer Krimi nimmt mit dem kritischen Blick auf die Kunstszene ein Sujet auf, das in den vergangenen Jahren filmisch mehrfach in hochgelobten Meisterwerken thematisiert wurde. Sie alle beschreiben einen Markt, auf dem Grenzen überschritten werden müssen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ruben Östlund gewann 2017 für "The Square" um einen Kunstkurator, dessen Leben aus den Fugen gerät, die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes und fünf Europäische Filmpreise. Er ging für Schweden ins Oscar-Rennen, wo wiederum "Der Mann, der seine Haut verkaufte" von Khaouter Ben Hania gerade erfolgreich Tunesien vertrat. Der Film porträtiert einen Syrer, der sich den Rücken tätowieren lässt und mit ihm in einer Ausstellung posiert, um zu überleben.