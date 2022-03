Ukraine-Sendung bei Lanz : Melnyk bezeichnet Deutschlands Haltung zu Waffenlieferungen als „feige“

Berlin Mehr als vier Millionen Euro an Spenden für die Ukraine kamen während einer Sondersendung von „Markus Lanz“ am Donnerstag zusammen. Von den Gästen kamen aber auch kritische Worte.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, kritisierte die Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Die klare Absagen an die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 aus Polen sei für die Ukrainer sehr enttäuschend, sagte er. „Es ist in der Tat eine feige Entscheidung - und zwar nicht nur der Amerikaner, auch der Deutschen.“ Deutschland sage Nein zu Flugzeugen und Nein zu Panzern für die Ukraine. Dabei seien Panzer angesichts des russischen Angriffskriegs auch Verteidigungswaffen.