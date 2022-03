Diese Kandidaten fallen aus : „Let's Dance“ leidet unter Corona-Chaos

Köln Erneut sind mehrere Teilnehmer der diesjährigen „Let‘s Dance“-Jubiläumsstaffel nicht mit dabei. Trotz der Corona-Ausfälle wird die Show am Freitagabend wie gewohnt stattfinden. Bastian Bielendorfer ist wieder mit dabei.

So wurde der Schauspieler Timur Ülker positiv getestet und wird nicht an der dritten Folge teilnehmen können. Bereits in der Vorwoche erkrankte seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Patricija Ionel vertrat sie stattdessen. Zudem werden am Freitagabend die Promis Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg fehlen. Beide haben sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Letztere kehrte erst in der vergangenen Woche zurück, nachdem Schauspieler Hardy Krüger jr. wegen mehrerer positiver Tests die Show ganz verlassen musste. Auch der Tanzprofi Andrzej Cibis konnte coronabedingt nicht an der letzten Sendung teilnehmen.