Opfer aus Neuss berichtet : Warnung vor Geldwechsel-Masche

An der Drususallee wurde ein 80-Jähriger zum ersten mal Opfer eines Geldwechsler-Tricks. Seiner Frau passierte Gleiches noch einmal. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Ehepaar aus Neuss wird gleich zweimal Opfer von Dieben – und konnte in einem dritten Fall einen Verdächtigen in die Flucht schlagen. Nun wollen die Sebioren warnen. Was sagt die Polizei dazu?

Eigentlich ist er nur selten in der Innenstadt. Doch die Besuche in der jüngeren Vergangenheit ließen einen 80 Jahre alten Neusser sorgenvoll zurück. Zweimal wurden er und seine Frau zuletzt Opfer von Trickdieben. Als sie ein drittes Mal ins Visier von einem mutmaßlichen Täter gelangten, konnten sie den Diebstahl gerade noch verhindern. Der Senior nahm nun Kontakt mit unserer Redaktion auf, um andere Besucher der Innenstadt vor den dreisten Maschen zu warnen. „Es müssen bereits zahlreiche Menschen bestohlen worden sein, wenn es alleine uns jetzt schon mehrfach getroffen hat“, sagt er.

Das erste Erlebnis dieser Art machte der Neusser an der Drususallee. Er ahnte nichts, als ihn dort ein Mann ansprach und Geld – genauer gesagt einen Euro – gewechselt bekommen wollte. Das ist auch geschehen. Besonders besorgniserregend: „Beim Wechseln hatten wir Abstand zueinander“, sagt der Mann. Trotzdem bemerkte er wenig später, dass die Geldscheine (rund 150 Euro) in seiner Börse plötzlich fehlten. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Wenig später wurde seine Frau Opfer derselben Betrugsmasche, diesmal war die Adolf-Flecken-Straße der Tatort. „Sie saß auf einer Bank, als sie von einem gut angezogenen Mann angesprochen wurde“, sagt der 80-Jährige. Sie sei dann auf exakt dieselbe Weise bestohlen worden. Vor wenigen Tagen machte der Senior nun die nächste Erfahrung dieser Art, diesmal war er allerdings einen Schritt voraus: An der Krefelder Straße kam ein Mann auf ihn zu und hielt ihm bereits einen Euro entgegen. Die Drohung des Seniors, sofort die Polizei zu holen, sollte sich jedoch als wirksam erweisen – der Verdächtige flüchtete.

Bei der beschriebenen Variante handelt es sich um ein durchaus bekanntes Vorgehen. Der Täter bittet dabei in der Regel um das Wechseln von Münzen. Während das Opfer im Kleingeldfach seiner Geldbörse kramt, stiehlt der Täter unbemerkt Scheine aus dem Portemonnaie. Bei einer weiteren Variante dieses „Tricks“ bittet der Täter um das Wechseln eines Geldscheines. Er hält den Geldschein über das Geldscheinfach und entwendet unbemerkt Scheine.

In Bezug auf die Vorgehensweise sind der „Kreativität“ allerdings kaum Grenzen gesetzt. Immer wieder rät die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zu besonderer Achtsamkeit. Die Beamten appellieren, Taschen nicht aus den Augen lassen, stets Distanz zu Fremden zu wahren und Wertgegenstände nah am Körper zu tragen. Wer dennoch zum Opfer wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und unter dem Notruf