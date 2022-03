Formel-1-Weltmeister : Verstappen verlängert langfristig bei Red Bull

Berlin Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull langfristig verlängert. Teamchef Christian Horner bezeichnete die Unterschrift des Niederländers als „echtes Statement“ des „besten Fahrers“.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht auch in den kommenden Jahren im Red Bull auf Titeljagd. Der 24-Jährige verlängerte seinen bis 2023 datierten Vertrag um weitere fünf Jahre und steigt in der Gehaltsklasse in die Liga seines WM-Rivalen Lewis Hamilton auf. Der lukrative Deal soll Verstappen angeblich jährlich zwischen 40 und 50 Millionen Euro garantieren.