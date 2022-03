„The Kardashians“ läuft ab 14. April : Der Kardashian-Clan startet neue TV-Serie

New York In der neuen TV-Serie der Kardashian-Familie soll es nach den Worten von Kim Kardashian auch um ihre Beziehung zum Comedian Pete Davidson gehen. Außerdem werde die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder mit Ex-Ehemann Kayne West Thema der Show sein.

„Ich bin immer offen und ehrlich und werde das nie nicht sein. Also werdet ihr definitiv auch diese Ehrlichkeit und Offenheit bekommen, wenn es um die Beziehung geht, in der ich bin“, sagte sie dem US-Branchenblatt „Variety“. „Ich werde definitiv erklären, wie wir uns kennengelernt haben und wer wen kontaktiert hat und alle Details, die alle wissen wollen.“

Die bisherige Reality-Show der Familie - „Keeping up with the Kardashians“ - war im vergangenen Jahr nach 20 Staffeln zu Ende gegangen. Am 14. April soll die neue Show „The Kardashians“ beim Streaming-Dienst Hulu Premiere feiern.