Realityshow : „Promi Big Brother“ startet wieder im August

Die Realityshow „Promi Big Brother“ startet wieder im August (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Unterföhring Am 6. August startet die neue Staffel der Realityshow „Promi Big Brother“ in Sat.1. Auch in diesem Jahr stellen sich die bekannten Kandidaten drei Wochen lang den prüfenden Blicken des „großen Bruders“. Das sind die wichtigsten Infos zur Show.

Die 9. Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Ab dem 6. August müssen zahlreiche Prominente vor laufender Kamera unter einem Dach miteinander leben und auskommen. Vergangenes Jahr lief die Show erstmals für drei Wochen - so auch dieses Jahr.

Wann läuft „Promi Big Brother“ 2021 im TV?

Die Realityshow startet am Freitag, 6. August, um 20.15 Uhr im Live-TV. An zwölf von 22 Ausstrahlungstagen begrüßen die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp die Zuschauer um 20.15 Uhr. An den verbleibenden zehn Abenden kommt „Promi Big Brother“ ab 22.15 Uhr.

Wo wird „Promi Big Brother“ 2020 im TV und Stream übertragen?

„Promi Big Brother“ läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1. Die Folgen der Sendung lassen sich auch über den Live-Stream sehen. Auf Joyn lassen sich alle Folgen live und als Wiederholung streamen.

Welche Promis sind in diesem Jahr dabei?

Wer in diesem Jahr die Bewohner sind, ist noch nicht bekannt. Hier können Sie nachlesen, welche Kandidaten 2020 dabei waren.

Was ist 2021 neu?

Der Sender zeigt so viele Folgen wie nie zuvor zur Primetime um 20.15 Uhr. An welchen Tagen das sein wird, ist noch nicht bekannt. Außerdem melden sich zum ersten Mal direkt im Anschluss ebenfalls live in Sat.1 Melissa Khalaj und Jochen Bendel täglich mit „Promi Big Brother - Die Late Night Show“, um das Gesendete Revue passieren zu lassen. Die Sendung lief zuvor Sixx.

