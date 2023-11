Bewegender Instagram-Post „Friends“-Kollege LeBlanc verabschiedet sich noch einmal von Perry

Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Details zur Todesursache gab es zunächst nicht. Berühmt wurde der kanadisch-amerikanische Schauspieler vor allem mit der Serie „Friends“, in der er, LeBlanc, sowie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow und David Schwimmer sechs junge Freunde in New York spielten. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Erklärung abgegeben und von einem „unfassbaren Verlust“ gesprochen.