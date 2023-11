„Sommerhaus der Stars“ 2023 Nachrücker gewinnen Finale und Titel als „Promipaar des Jahres“

Serkan und Samira Yavuz gehen als Siegerpaar der achten Staffel „Sommerhaus der Stars“ hervor. Sie selbst waren in der siebten Folge als Nachrücker-Paar zur Show hinzugekommen und traten im Finale mit Jessi und Hanna gegen ein weiteres Nachrücker-Paar an, mussten sich aber auch gegen Justine und Arben sowie Ricarda und Maurice durchsetzen, die von Anfang an mit Teil der Sendung waren.