Finale Staffel von Netflix-Serie Ende von „The Crown“ sorgt für Gesprächsstoff

In der letzten Staffel von „The Crown“ geht es um die letzten Wochen im Leben von Prinzessin Diana vor ihrem Unfalltod am 31. August 1997 in Paris, der weltweit Trauer auslöste und das britische Königshaus in eine tiefe Krise stürzte. In einem Trailer für die neue Staffel ist zu sehen, wie überfordert kurz vorher Lady Di, gespielt von Elizabeth Debicki, von der medialen Aufmerksamkeit ist, die ihre Scheidung vom damaligen Thronfolger und heutigen britischen König Charles III. ausgelöst hat.