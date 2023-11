TV-Nachlese zu „Illner“ „Rassismus kann nicht die Antwort auf Antisemitismus sein“

Angesichts der Aussage vieler Politiker, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, pocht Ricarda Lang auf Realismus. „Antisemitismus macht sich gerade unglaublich viel Platz“, sagt die Ko-Vorsitzende der Grünen. Dafür schämt sich die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD). „Ich will schon auch noch mal ausdrücken, dass ich selber total beschämt bin, was wir in Deutschland 85 Jahre nach der Reichspogromnacht erleben.“ Einen entschlossenen Aufschrei an der Seite Israels habe es in Deutschland nicht gegeben.