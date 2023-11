Star-Gast in Serie So lief der „Bergretter“-Dreh mit Heidi Klum

Schauspieler Ströbel taucht während der Dreharbeiten für die ZDF-Serie immer ein Stück weit in ein zweites Leben ein: „Ich lebe in gewisser Weise in zwei Welten. Für mich gibt es das Kalenderjahr und dann das „Bergretter“-Jahr, die Zeit, in der ich drehe. Und wenn das Drehjahr vorbei ist, beginnt für mich wieder das Kalenderjahr.“