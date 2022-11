Riesige Ballons, Festzugwagen und Künstler New Yorker feiern Thanksgiving mit traditioneller Parade

Auch in diesem Jahr waren wieder viele Prominente dabei. Late-Night-Moderator Jimmy Fallon und die Band The Roots fuhren auf einem Wagen mit, Sängerin Paula Abdul war in diesem Jahr zum ersten Mal Teil des Programms. Neben ihr traten unter anderem die Bands Fitz and the Tantrums, Big Time Rush und Reggae-Sänger Ziggy Marley auf.