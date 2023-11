Karl-Theodor zu Guttenberg bei Maischberger “Mir hat die Bundeswehr gutgetan“

Wer fürchtete, Karl-Theodor zu Guttenberg laufe sich bei einem Auftritt bei Maischberger warm für eine Rückkehr in die Politik, konnte beruhigt sein. “Keine Sekunde” vermisse er das politische Geschehen, sagt er und begründet das auch: “Weil ich knapp daran war, meinen Charakter noch mehr zu verderben, als es das politische Geschäft ohnehin schon tut.” Er habe damals die Grenzen seiner Kräfte erreicht. “Ich konnte nicht mehr. Ich war platt geschossen”, sagt er zu seinem Rücktritt 2011. Er habe auch selbst dazu beigetragen und sei “körperlich und geistig schlicht ein Wrack” gewesen. In so einer Situation würden Fehler passieren. “Das beste was mir passieren konnte, war eine Rückkehr in ein normales Leben”, sagt der Ex-Minister und als Maischberger nachhakt, ob er je in die Politik zurückkehren wolle ulkt er: “Das können Sie abschreiben! Und mit dem Abschreiben kenn ich mich ja aus, das wissen Sie.”