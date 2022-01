Tag 9 im Dschungelcamp : Männer sind scheiße und Olaf Scholz ist Filips „Bro“

Foto: RTL / Stefan Menne 17 Bilder Dschungelcamp 2022 - Bilder von Tag 9

Am neunten Tag tauschen sich zwei Camperinnen über „die Männer“ aus. Derweil müssen zwei Männer zu einer sportlichen Dschungelprüfung antreten, und am Lagerfeuer ist die hohe Politik erstaunlicherweise Thema.

Worüber spricht man während der Nachtwache am liebsten mit einer Leidensgenossin? Beziehungen, wenn nicht sogar Beziehungsdramen, richtig! "Das hat echt heftig geendet. Richtig hässlich, hässlich, hässlich", erzählt Tina Linda über das Ende ihrer Beziehung. "Ich sage nur, ich habe mich schützend vor meine Kinder gestellt. Ich meine das wörtlich. Wenn ich eins bin, dann eine Löwenmama. Das war männermäßig die größte Enttäuschung und vatermäßig natürlich auch!" Auf Lindas Frage, was Tinas Ex beruflich gemacht hat, antwortet Tina: "Das frage ich mich auch!. Das kann ich dir nach neun Jahren nicht sagen. Und am Ende hatte er auch keine Kohle mehr." Lindas Fazit: "Männer sind scheiße! Bei mir war es total dumm. Ich war einfach blind verknallt. Er ist etliche Male fremdgegangen, war einfach ein Arschloch, wie es im Buche steht!"

Prompt erscheint ein Mannsbild dazu und fragt, ob jemand ihn zur Toilette begleitet. Linda, die die Campregeln kennt, weist daraufhin, dass Eric jemanden anderen wecken muss, weil sie nicht von der Nachtwache weg können. Eric sieht das nicht ein: "Ich muss gar nichts. Ich kann auch einfach alleine gehen. Entweder weckt jemand von euch jetzt einen oder ich gehe allein!" Tina steht schon auf, um zu machen, was Eric verlangt, da grätscht Linda vehement dazwischen: "Nein, Tina! Er kann selbst jemanden wecken. Er will die Drecksarbeit nicht machen. Er kann uns doch damit nicht drohen – das geht nicht. Setzt dich bitte hin. ER muss jemanden wecken!" Eric bleibt stur, Linda ist einfach nur wütend: "Das ist richtig scheiße! Lass' ruhig die anderen die Scheiße für dich machen, damit du besser dastehst! Tina, egal wie gern du ihn hast: Bitte mach' die Augen auf. Dieser Typ versucht am laufenden Band sich durch uns besser darzustellen. Das geht nicht! Und jetzt hat er keine Eier in der Hose, die Leute zu wecken!"

Aber werfen wir einen Blick zurück: "Das ist doch ein Witz, oder?", so Taras Reaktion, als Daniel Hartwich verkündet, dass sie der erste Star ist, der das Dschungelcamp 2022 verlassen muss. "Ich bin schon traurig. Ich verstehe es halt nicht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich gemacht habe, was nicht gut war! Ich bin ein bisschen im Schock. Am meisten vermisse ich natürlich Filip." Er sie auch, fragt sich der geneigte Zuschauer...

Die Dschungelprüfung

Erstmals in dieser Staffel haben die Camper entschieden, wer zur nächsten Dschungelprüfung antreten muss. Die Wahl fiel auf Filip und Manuel, sie werden zur "Bundesekelbahn" geschickt. Bei dieser sportlichen Essenprüfung bestimmt die Leistung beim Kegeln, was die Stars essen müssen. Manuel kegelt für die kulinarische Herausforderung, die Filip serviert wird und umgekehrt. Neun Kegelrunden werden gespielt, neun Sterne können erkämpft werden und 60 Sekunden Zeit hat jeder, die servierte Portion zu verspeisen.

Filip beginnt und wirft fünf Kegel um. Ranger Matt serviert Manuel Schweinepenis mit pürierten Sojabohnen. Der 33-Jährige haut alles weg. "Das war ok. Das war nicht furchtbar schlimm, also im Rahmen des Machbaren", erklärt Manuel. Danach ist Manuel dran und trifft acht Kegel. Mopane-Würmer mit Stinke-Tofu-Sauce muss Filip vertilgen. Der 27-Jährige beißt ab und schafft es gerade so. Filip ist völlig fertig, aber immerhin, der zweite Stern ist sicher.

"Eine Stinketofu-Suppe mit Perlhuhnherzen" bekommt Manuel dann serviert, nach dem Filip nur einen Kegel umgeworfen hat. Auch hier schafft seine Portion locker. Das war der dritte Stern. Zwei Kegel bleiben stehen bei Manuels nächstem Wurf. Ein Stück Insektenmehl-Pizza mit Impala-Herzen und Mehlwürmern muss Filip Essen. Doch die Zeit ist vorbei, bevor er den letzten Bissen im Mund hat.

Gekochte Hühnerinnereien sind der nächste Gang für Manuel. Kurz vor Ende der Zeit ruft er "Zu viel" und spukt den Rest aus. Und dann geht es los mit einer finalen Shots-Serie. Bei vier umgeworfenen Kegeln gibt es einen Schnaps, genauer gesagt ein Pinnchen mit Stinke-Tofu-Noni-Saft. Da Manuel und Filip gleich vier Mal hintereinander vier Kegel umwerfen, muss jeder zwei Gläser schlucken. Ohne Probleme schaffen beide ihre Gläschen und damit erkämpfen damit insgesamt sieben Sterne.

Warum der Kanzler am Lagerfeuer Thema ist

Man glaubt zunächst seinen Ohren nicht zu trauen: Am Lagerfeuer geht es auf einmal um Politik und um Olaf Scholz. "Der regt mich schon auf, wenn ich ihn sehe. So ein Schluck Wasser in der Kurve. Klingt komisch, ist aber so: Ich will Angela Merkel zurück", stellt Linda klar. "Wenig charismatisch", ergänzt Tina. Filip sieht das anders. "Scholz geht jetzt ins Weiße Haus, kann man sich gar nicht vorstellen", freut sich der Hamburger für den ehemaligen Bürgermeister seiner Heimatstadt. "Olaf Scholz kommt ja auch aus der Ecke Altona, ich bin in St. Pauli und Altona aufgewachsen. Man hat den Kollegen ab und zu gesehen. Der geht auch ab und zu ins Shisha-Café. Er ist immer krass aufgefallen, weil mit Anzug und Krawatte. Mein Bro' Olaf Scholz hat es geschafft, ins deutsche Weiße Haus. Olaf, ich küsse deine Augen."

Jasmin Herren ist raus

Aus der Traum von der Dschungelkrone für Reality-Darstellerin Jasmin Herren. Die 43-jährige Witwe von Willi Herren bekam am Samstagabend im RTL-Dschungelcamp die wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting. Herren, die vergangene Woche eine Schlager-Ballade über ihren Mann angekündigt hatte, nahm die Entscheidung mit Fassung. „Ich gönn's euch allen und freue mich, auch jetzt mal in eine Wanne zu kommen.“

(felt)