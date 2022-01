Trash-TV : Attraktion Dschungelcamp - Warum die Maden madig machen?

Meinung Düsseldorf Corona und kein Ende, graue Tage statt weißer Pracht, im Moment gibt es die einzigen Lichtblicke im Fernsehen – in sonnigen Trash-Formaten wie „Dschungelcamp“ und „Bachelor“. Darum ist ziemlich egal, was da genau passiert.

Da hocken sie nun wieder im Dschungel, müssen Ekel überwinden und intime Dramolette inszenieren. Es geht zu wie im Ferienlager, nur gemeiner, greller, geiler, erst bei Rassismus ist Schluss, da werden Koffer gepackt und Pöblerinnen müssen gehen. Damit weiter gestritten, gezickt, gelästert werden kann über Strafpunkte und konfiszierte Kopfhörer und was die Dschungelwelt sonst in Atem hält.

Es ist schon viel darüber nachgedacht worden, warum so viele Menschen aus allen sozialen Schichten diese Art von Fernsehformaten unterhaltsam finden. Es mag mit geschickt dramatisierter Zerstreuung zu tun haben, mit gefahrlosem Voyeurismus, mit dem Schmeichelgefühl, sich diesen C-Promis mit ihren schlecht sitzenden Trägertops und miesen Tattoos überlegen zu fühlen. Doch im Moment ist die Antwort wahrscheinlich einfacher: Das Dschungelcamp ist der andere Ort, an dem meist die Sonne scheint. Das ferne Zeltlager, an dem alles ist wie immer. Der letzte Lichtblick im gedrückten Pandemiealltag – er landet ausgerechnet im guten alten Fernsehen.