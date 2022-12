Instagram-Story von Olaf Scholz „Ananas-Tanne“ zu Weihnachten? Foto auf Kanzler-Account sorgt für Lacher

Am Morgen des 25. Dezember erschien auf der Social-Media-Plattform Instagram ein Foto eines Tisches, auf dem Teelichter, Geschenke, Ferrero Rocher und Briefumschläge liegen – soweit, so normal für festliche Dekoration für Weihnachten. Doch ein Detail irritiert: Auf einem Teller liegt eine abgeschnittene Ananas. Der grüne Blattschopf erinnert an einen kleinen Tannenbaum. Unter dem Foto in der Instagram-Story steht: „I ❤️ our 🎄! Frohe Weihnachten euch allen!“