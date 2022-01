Dschungelcamp 2022 : „Du tust so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären“

So lief Tag sieben im Dschungelcamp

Kapstadt In Folge sieben des Dschungelcamps gibt es ein Auf und Ab der Gefühle zwischen Tara und Filip. Anouschka wird derweil von einem Affen geärgert. In der Dschungelprüfung gibt es Chaos und eine magere Punkte-Ausbeute.

Null Sterne in der Dschungelprüfung

In der Dschungelprüfung „Der große Preis von Mpumalanga“ müssen Anouschka Renzi, Linda Nobat und Jasmin Herren ihr Talent als Rennfahrerinnen unter Beweis stellen: Mit dem Auto müssen auf der Rennstrecke Sterne eingesammelt werden. Jasmin lenkt mit einer blickdichten Brille. Anouschka ist ihre Beifahrerin, der Sitz ist jedoch entgegen der Fahrtrichtung montiert, und sie trägt geräuschunterdrückende Kopfhörer. Linda sieht zwar, darf aber nichts sagen. Innerhalb von zwölf Minuten hat das Trio die Chance auf zehn Sterne. Das Auto muss aber das Ziel innerhalb der Zeit erreichen – sonst sind die gesammelten Sterne verloren.

Die Kommunikation zwischen den drei Kandidatinnen gestaltet sich bei der Prüfung als sehr mühsam. Erst nach einiger Zeit fährt das Auto ruckelnd los. Als der Wagen unter dem ersten Dach steht, von dem die ersten beiden Sterne baumeln, hagelt es Würmer und Schleim. Den ersten Stern knotet Anouschka schnell ab, den zweiten ignorieren sie wegen eines Missverständnisses. Beim nächsten Halt sichert Anouschka den Teilnehmer zwei Sterne, da stürzt dreckiges Dschungelwasser auf sie herab.

„Seht zu, dass ihr es über die Ziellinie schafft“, rät Moderator Daniel Hartwich. Linda versucht Anouschka eben jeden Zeitdruck mit Gesten klarzumachen, doch Anouschka versteht sie nicht. Da ist die Zeit abgelaufen – und alle bisher gesammelten Sterne verloren. „Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst!“, brüllt Linda.

Streit zwischen Tara und Filip

„Seit drei, vier Tagen ist jetzt so gar nichts mehr zwischen uns“, erzählt Tara Manuel beim Spülen. Dabei hat die Österreicherin nach eigener Aussage Gefühle für Filip Pavlovic entwickelt. Tara beschließt, noch ein letztes Mal das Gespräch mit Filip zu suchen. „Ich komme mir blöd vor, ich will das gerne klären“, sagt Tara. „Ich glaube, das passt einfach nicht. Du willst nach Amerika, hast du gesagt“, erwidert Filip. Da unterbricht ihn Tara: „Das sind offene Zukunftspläne. Vor ein paar Monaten wollte ich noch nach Ibiza ziehen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sich bei dir was geändert hat?“ – „Ich weiß nicht, was du dachtest, wie weit das war. Wir sind in keiner Beziehung. Ich glaube, dass wir zu verschieden sind.“ Tara ist sichtlich angefasst: „Ja, passt.“ – „Ich merke doch, wie abgefuckt du auf mich bist. Ich weiß aber nicht, was ich dir getan habe. Du hast dich da viel zu sehr in etwas reingesteigert.“ Da wird Tara laut: „Wieso ich? Und du glaubst jetzt, du hast mich jetzt abserviert, und ich bin jetzt traurig.“ Filip kontert: „Genau deshalb passt es nicht, weil du genau auf sowas achtest. Du achtest immer nur darauf, dass du perfekt bist. Mir ist egal, wer wen abserviert und dir ist es wichtig. Tara, du tust gerade so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären. Wir reden einfach aneinander vorbei.“

Affen-Kot auf Anouschkas Arm

Anouschka eckte in den vergangenen Folgen bei den anderen Camp-Teilnehmern an, ob wegen Diskussionen ums Essen oder die Nachtwache. „Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Sie, die den ganzen Tag nur rummeckert, Starallüren an den Tag legt und hundert Mal das Bett wechseln will – sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels“, schimpft Tara. Da fällt Affen-Kot von oben auf Anouschka. „Oh, nein. Jetzt hat mir einer hier drauf gekackt“, ruft sie und zeigt auf einen braunen Fleck an ihrem Oberarm. Die anderen Kandidaten können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Hat die Richtige erwischt“, flüstert Tara.

Nächtliche Schatzsuche

Tara und Filip müssen nach ihrem Streit mitten in der Nacht zu einer Schatzsuche aufbrechen. „Das ist megaschlechtes Timing, denn ich habe schon halb im Bett gelegen und bin sehr müde“, klagt Tara. Nach einer Weile kommen die beiden an einer Hütte mit einem Wasserrad an. Wenn sie es schaffen, das Rad durch Nachfüllen des Wassers bis zum Morgengrauen in Bewegung zu halten, dürfen sie die Schatztruhe mit ins Camp nehmen. Und tatsächlich: Sie meistern die Aufgabe – und kommen sich wieder nahe. „Wir sind hier die letzten sieben Tage nicht einmal so zusammengekommen wie hier. Ohne Scheiß, wir haben einen doppelten Gewinn gemacht“, sagt Filip.

Im Camp öffnen die Kandidaten die Schatztruhe. Darin befindet sich Kaffee. Während Filip sich freut, ist Anouschka genervt: „Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, pusht mich das und danach bin ich noch schlechter gelaunt.“

Tinas hartes Regiment

Teamchefin Tina Ruland hat eine klare Vorstellung davon, wer wann Nachtschicht machen muss: „Harald, du machst mit Eric die erste, und Anouschka mit Manuel die dritte Nachtwache. Ich bin die Teamchefin und ich bestimme. Ich greife jetzt durch. So macht mir es Spaß.“ „Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute so herum zu kommandieren. Ich bin da eher zurückhaltend“, antwortet Harald Glööckler. Das lässt Tina nicht auf sich sitzen: „Ich kommandiere nicht herum, es müssen Entscheidungen getroffen werden.“ – „Es war schon dominant. Ist aber ok, Frau Kommandantin.“ Als sich Anouschka einmischt, sagt Tina: „Anouschka, hältst du dich bitte raus.“ Da sagt Harald zu Tina: „Du attackierst die Anouschka unentwegt.“ – „Ich habe Anouschka nicht ein einziges Mal attackiert, seitdem ich hier bin. Sie attackiert mich nonstop“, erwidert Tina. „Habe ich irgendwas falsch gemacht?“

