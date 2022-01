85 Regelverstöße im Dschungelcamp : „Hier muss einem doch gar nichts mehr peinlich sein“

Kapstadt Es ist Tag sechs im Dschungelcamp – und es gab bereits 85 Regelverstöße. Tara Tabitha fällt beim Zähneputzen ein Veneer aus. Und nach dem wetterbedingten Ausfall wird die Dschungelprüfung „Schrotto-Lotto“ nachgeholt – mit Maden, Fischeingeweiden und Schleim.

Dutzende Verstöße gegen die Camp-Regeln

Manuel Flickinger muss in der sechsten Folge der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ eine unerfreuliche Nachricht vorlesen: Die Stars haben demnach in den letzten Tagen 85 Mal gegen diverse Camp-Regeln verstoßen. Mehrfach waren die Promis etwa allein im Dschungelcamp unterwegs, tauschten Luxusartikel untereinander oder schliefen tagsüber. Außerdem wurde die Mikrofone nicht ständig getragen. Das hat Folgen: Jeder Teilnehmer muss einen seiner beiden Luxusartikel abgeben. Anouschka Renzi opfert daraufhin ihre Ohrstöpsel – allerdings mit einer Schummelei: Die Schauspielerin hat nur vier der sechs Stöpsel abgegeben. Tina Ruland fragt, ob sie alle ihre Stöpsel hergegeben habe. Da wird Anouschka wütend und schimpft: „Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!“. Dann geht sie Tina an: „Brav, Tina. Da hast du gehorcht, ne! Du kommst doch nicht umsonst und fragst, ob ich alle abgegeben habe.“ Am Dschungeltelefon macht Anouschka ihrem Ärger Luft. „Sie hat eine völlig falsche Wahrnehmung, wo sie hier ist und was sie zugesagt hat“, kontert Tina. Etwas später entschuldigt sich Anouschka auf Anraten von Linda Nobat bei Tina, doch die beiden geraten erneut aneinander.

Tara hat ein Zahn-Problem

Erics Signal an seine Mutter

„Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu meiner Mama. Ich möchte ihr einfach ein Signal senden, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir wieder zueinander finden“, erzählt Eric Stehfest Tina am Fluss. Eric ist bei seiner Mutter aufgewachsen – meist ohne den Vater. „Es war so, dass wir beide den Traum entwickelt haben, dass ich Schauspieler sein kann und dass ich das ausleben darf. Die letzten drei Jahre waren nicht so einfach, weil die Vergewaltigung und der Missbrauch bei meiner Frau und mir das Thema waren. Das Verhältnis zu meiner Mama ist beschädigt, weil wir Sachen erlebt haben, die nicht so einfach zu verdauen waren. Meine Frau wurde im Alter von 17 Jahren unter dem Einfluss von K.o.-Tropfen vergewaltigt. Das bringt einfach auch viel Zorn und Hass. Da gab es eine sehr heftige Aussprache mit meiner Mama und da habe ich sie sehr verletzt. Seitdem ist Stille. Ich will mich einfach entschuldigen, dass ich die Liebe von ihr zu mir angezweifelt habe. Ich habe jetzt erst schätzen gelernt, was es bedeutet, eine Mama zu haben.“ Tina beruhigt den besorgten Eric: „Eine Mama hört nie auf zu lieben, egal wie groß die Verletzungen sind. Wenn eines in deinem Leben sicher ist, dann dass deine Mama dich liebt – egal was du machst. Hast du eine Idee, was du machst, um wieder in Kontakt zu treten?“ – „Einfach hinfahren“, antwortet Eric. „Sie hat ja ihre Enkeltochter noch nie gesehen. Dann werde ich sie ihr in den Arm geben und der Rest ergibt sich dann, denke ich, von allein.“