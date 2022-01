„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ : Endgültiges Dschungel-Aus für Lucas Cordalis

Aus der Traum des Thronerben: Lucas Cordalis wird nicht mehr ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Der Sänger war positiv auf Corona getestet worden.

Die 15. Staffel der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hatte am Freitag begonnen. Wer der verbliebenen elf Kandidaten die Dschungelkrone aufsetzen darf, soll am 5. Februar feststehen.

Cordalis verpasste so, wie Linda Nobat Mit-Camperin Janina Youssefian in der Episode vom Sonntagabend ziemlich unverschleiert unterbelichtet nannte und dafür dann eine Entschuldigung forderte – von Youssefian. Nachdem die beiden dann trotzdem zusammen ihre Dschungelprüfung im tier- und ekelschleimverseuchten „Traumahaus der Stars“ über die Bühne gebracht und dabei fünf Sterne gefunden hatten, musste Nobat die Souveränität der anderen allerdings neidlos anerkennen. In der Folge am Montag müssen die beiden wieder ran – allerdings unterstützt von Anouschka Renzi und Harald Glööckler.