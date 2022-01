Böhmermann-Show am Freitagabend : Melanie Brinkmann klärt bei „ZDF Magazin Royale“ über das Impfen auf

Mainz Das „ZDF Magazin Royale“ hat sich am Freitagabend aus der Winterpause zurückgemeldet. Zu Gast bei Jan Böhmermann war die Virologin Melanie Brinkmann, die auf ungewöhnliche Weise über das Impfen informierte.

In der am Freitag in der ZDF Mediathek veröffentlichten Folge von „ZDF Magazin Royale“ war Brinkmann in einer Büro-Praxis-Szenerie zu sehen.