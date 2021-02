Ohne Massimo Sinato : Das sind die Profitänzer in der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel bei RTL

Köln Ohne Champion Massimo Sinato muss die neue Staffel „Let’s Dance“, die Ende Februar startet, auskommen. Am Donnerstag machte Sender RTL die Namen der Profitänzerinnen und Profitänzer bekannt.

Vorjahressieger Massimo Sinató (40) wird dieses Mal nicht als Profi bei „Let's dance“ mittanzen, weil er die Geburt seines Kindes erwartet. Dafür hat RTL vier neue Profitänzer in die Tanzshow geholt, die am 26. Februar beginnt. „Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Papa zu konzentrieren“, begründete Sinató bei Instagram seine Entscheidung, an der 14. Staffel nicht teilzunehmen. Mutter des Kindes ist Model und Moderatorin Rebecca Mir (29). Die beiden hatten 2012 bei „Let's dance“ als Paar getanzt und waren danach zusammengekommen.