RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ – Welche Kandidaten sind raus? Wer ist noch dabei?

Am Freitag, 23. Februar 2024, startete bei RTL die 17. Staffel „Let‘s Dance“. Wie die RTL-Chefin Inga Leschek gegenüber DWDL bekannt gab, wird in einer ganz neuen Kulisse getanzt: „Unsere erfolgreiche Liveshow bekommt im nächsten Jahr ein komplett neues, innovatives Studio-Set.“ 14 prominente Teilnehmer werden dann einen professionellen Tanzpartner zugeteilt bekommen, mit dem sie in den kommenden Wochen um den Sieg tanzen. Dabei werden die Paare von der altbekannten „Let‘s Dance“-Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales beurteilt. Aber auch die Zuschauer können für ihre Lieblingstänzer abstimmen. Das Duo mit den jeweils wenigsten Punkten, muss die Show verlassen, bis im Finale dann der „Dancing Star 2024“ gekürt wird.