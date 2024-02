Zu Gast in Sendung von Komiker Seth Meyers US-Präsident Joe Biden isst Eis und scherzt über Swift-Verschwörungstheorie

Eine baldige Waffenruhe - im Zusammenhang mit der Freilassung von Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge - sah Biden als wichtigen Schritt auf einem Weg in Richtung Frieden in Nahost. „Ich denke, wenn wir das bekommen - eine vorübergehende Feuerpause, werden wir in der Lage sein, in eine Richtung zu gehen, in der wir die Dynamik verändern können“, sagte Biden. Man werde dann „nicht sofort eine Zweistaatenlösung haben, aber einen Prozess, um eine Zweistaatenlösung zu erreichen.“ Damit ist die Gründung eines eigenständigen palästinensischen Staates gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Der US-Präsident gibt selten TV-Interviews.