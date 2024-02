ZDF-Fernsehfilm „Sie sagt. Er sagt.“ Was Ferdinand von Schirachs neues Werk MeToo-Fällen lehrt

Vergewaltigungsvorwürfe zählen zu den größten Herausforderungen der Justiz. In den meisten Fällen gibt es keine Beweise, keine Spuren, keine Zeugen – außer zwei Menschen, deren Aussagen am Ende vor Gericht einander gegenüberstehen. Sofern sie vor Gericht kommen. Denn es war und ist nicht immer so, dass Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Aus Scham, aus Angst, auch aus falschverstandenem Schutz der mutmaßlichen Täter. Seit 2017 die MeToo-Bewegung weltweit Aufmerksamkeit erzielt und Veränderung vorantreibt, steigen auch in Deutschland die Zahlen beim Bundeskriminalamt: Wurden 2011 noch gut 7600 Fälle von Vergewaltigung oder Nötigung angezeigt, waren es im Jahr 2022 insgesamt 12.000 solcher vollendeten und versuchten Straftaten, in den allermeisten Fällen waren es weibliche Opfer (11.339), davon wiederum drei Viertel Frauen zwischen 18 und 60 Jahren.