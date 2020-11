Wegen Corona-Pandemie : Polizeigewerkschaft und NRW-Innenminister gegen Silvester-Böllerei

Dichtgedrängt stehen Menschen in Grevenbroich und schauen Feuerwerk an (Archivfoto). Foto: Dieter Staniek

Berlin Einem Medienbericht zufolge hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul gegen Silvesterfeuerwerk ausgesprochen. Das soll Partys verhindern, auf denen sich das Coronavirus ausbreitet.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sprach sich ebenfalls gegen Böller und Raketen aus. „Am Halloween -Wochenende war es in unseren Party-Hochburgen ganz ruhig“, sagte Reul laut „Bild“. „Ich wünsche mir, dass das auch Silvester wieder so sein wird.“ Entscheiden müssten aber die Kommunen.

In NRW gibt es in der Koalition aber Bedenken gegen ein Böllverbot. Schon am vergangenen Wochenende sprachen sich CDU und FDP zumindest für ein Feuerwerk im kleinen Kreis aus. Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, sprach sich gegen ein Feuerwerksverbot, wie es in den Niederlanden geplant ist, aus. „Privates Feuerwerk und Böllern zu verbieten, wäre aus Sicht der

FDP-Landtagsfraktion überzogen“, sagte er der Zeitung. „Ich kann gut verstehen, wenn Menschen dieses verrückte Jahr wenigstens mit einer Party ausklingen lassen wollen.“ Silvester müsse aber in diesem Jahr wegen der Pandemie anders gefeiert werden als sonst. „Ob das im kleinen Rahmen mit guten Hygienekonzepten möglich ist, hängt von

der Entwicklung der Infektionszahlen ab.“