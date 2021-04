Gespräch mit NRW-Staatssekretärin für Sport : Wenig positive Signale für Mönchengladbacher Lokalsport

Mönchengladbach Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport in NRW, nahm sich Zeit für die Anliegen des Mönchengladbacher Lokalsports in der Corona-Pandemie. Es ging um die Zukunft der Vereine, den Stellenwert des Sports und Teststrategien.

Es gab Redebedarf für Vertreter von Vereinen und Verbänden aus dem Mönchengladbacher Lokalsport. Die Corona-Pandemie trifft auch sie empfindlich. Laut Wolfgang Rombey, Präsident des Stadtsportbundes, verloren die lokalen Vereine im vergangenen Jahr 2600 Mitglieder, davon 1700 Jugendliche. Die CDU-Landtagsabgeordneten Frank Boss und Jochen Klenner luden daher am Donnerstagabend zu einer Videokonferenz mit Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt NRW. Thema: „Zukunft des Sports in unserer Stadt – wie kann ein Neustart nach der Pandemie gelingen?“

Andrea Milz nahm sich rund 90 Minuten Zeit für die Fragen der Teilnehmer. Viel Positives konnte sie in der gegenwärtigen Situation aber nicht vermitteln. „Es wird kein Patentrezept geben, wie wir die Kinder zurückbekommen“, sagte Milz. Sie stellte die Vereine auch darauf ein, dass es nach der Pandemie nicht wie vorher wird. „Ist man den Leuten sogar damit entgegengekommen, den Sport in die Wohnstube gebracht zu haben? Wer als Verein überleben will, der muss sich die Frage stellen. Diese Hybridangebote sind gefragt“, sagte Milz. Nicht jedem in der Runde gefiel diese Aussicht.