Kostenpflichtiger Inhalt: Debatte um Corona-Demos : Demos gehören in die Innenstadt

Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Meinung Düsseldorf In Berlin wird die Demo gegen die Corona-Politik mit Wasserwerfern aufgelöst. Angesichts früherer Krawalle gibt es Kritik an der Genehmigung solcher Demos in Innenstädten. Doch Protestzüge auf die grüne Wiese zu verbannen, ist keine Alternative.