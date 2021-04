Impfung auf der Straße : Rund 60.000 Wohnungs- und Obdachlose sollen in NRW geimpft werden

Rund 60.000 Wohnungs- und Obdachlose sollen in NRW geimpft werden

Ein Mann schiebt seine Habseligkeiten in einem Einkaufswagen durch die Kölner Innenstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Obdachlose sind für Corona-Impfungen schwer zu erreichen. Dennoch sollen Zehntausende in NRW möglichst rasch geimpft werden. Das Land setzt dabei auf die Einmal-Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson.

Rund 60.000 Wohnungs- und Obdachlose sollen in Nordrhein-Westfalen nach Berechnungen der Freien Wohlfahrtspflege NRW gegen Corona geimpft werden. In einigen Kommunen seien Betroffene bereits geimpft worden, sagte der Sprecher des Fachausschusses Gefährdetenhilfe, Andreas Sellner, auf Anfrage. Insgesamt hätten nach Schätzungen etwa zehn Prozent den Pieks in den Oberarm schon erhalten.