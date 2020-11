Stäbchen rein, Tester sein : US-Behörde lässt Corona-Test für zu Hause zu

Washington In den USA wurde erstmals ein Corona-Test für den Hausgebrauch zugelassen. Laut Hersteller hat der Test eine Zuverlässigkeit von über 90 Prozent. Flächendeckend soll er erst im Frühjahr zum Einsatz kommen.

Wer den Test benutzt, muss mit einem Stäbchen eine Probe aus der Nase entnehmen, dieses dann in ein Röhrchen legen und das Röhrchen wiederum in einem Testmodul befestigen. In maximal 30 Minuten zeige das Display des Testmoduls dann ein positives oder negatives Ergebnis an, heißt es von der FDA.