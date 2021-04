Corona-Maßnahme : Kita-Kinder sollen per Stäbchen getestet werden

Düsseldorf Auch Kita-Kinder sollen regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Dabei sollen Nasen-Tests zum Einsatz kommen. Das Testsystem sorgt aber auch für Kritik.

Doch was die Eltern von Kleinkindern so richtig in Rage bringen dürfte, ist die Entscheidung, die Kitas und Kindertagespflege mit einem umfassenden Testangebot zusätzlich abzusichern. „Nach ausführlichen Beratungen mit Wissenschaftlern und Pädagogen haben wir uns entschieden, dass die Stäbchen-Tests, die nur minimal in die Nase eingeführt werden können, bei kleineren Kindern durch die Eltern zu Hause durchgeführt werden können – bis andere, leichter handhabbare Testmöglichkeiten massentauglich und praktikabel sind“, sagte Stamp.