Kostenpflichtiger Inhalt: Modellversuche in NRW : Jede Öffnung schafft ein neues Risiko

Ein Mann sitzt im Außenbereich eines Cafés (Archivfoto). Foto: dpa/Matthias Bein

Meinung Düsseldorf Vierzehn Städte und Kreise in NRW sollen an Modellversuchen für neue Öffnungskonzepte teilnehmen. In Zeiten, in denen Virologen und Intensivmediziner wegen des Infektionsgeschehen Alarm schlagen, ist der Start jedoch falsch gewählt.