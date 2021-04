Persönliche Daten waren einsehbar : Offenbar Datenleck bei Corona-Testergebnissen von rund 7000 Menschen

Die Sicherheitslücke war am Osterwochenende gemeldet worden. Foto: dpa-tmn/Ole Spata

Berlin Die Ergebnisse von Corona-Tests sowie die persönlichen Daten der getesten Personen sollen zeitweise im Internet einsehbar gewesen sein. Die Sicherheitslücke war bereits am Osterwochenende gemeldet worden und ist Experten zufolge wieder geschlossen. Auch Personen aus NRW sind betroffen.

Die Corona-Testergebnisse von rund 7000 Menschen sind offenbar zeitweise öffentlich im Internet einsehbar gewesen. Die Ergebnisse von Testzentren, die von einem Unternehmen als „Franchise“-Zentren betrieben werden, waren über eine Sicherheitslücke auf der Website abrufbar, wie die Sender NDR, RBB und MDR berichteten. „Aus unserer Sicht handelte es sich um sehr sensible Daten“, sagte der Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Joachim Wagner, am Freitag.