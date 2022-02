2G-Lockerungen : Der Sieg der Ungeimpften

Meinung Bald haben die Impfunwilligen es geschafft, den Appellen und Beschränkungen zu entkommen. Der Staat streckt die Waffen im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfpflicht funktioniert nicht, Regeln werden kaum kontrolliert oder wegen handwerklicher Schwäche vom Gericht kassiert. Das wird sich rächen.

Die Alternative war, wie in Israel den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Doch Deutschland handelte halbherzig. Nach nur wenigen Monaten kippen Länder die 2G-Regel im Handel. In NRW gilt sie zwar noch, wird aber nicht mehr ernsthaft kontrolliert. Hier macht sich ein Staat lächerlich. Just an dem Tag, an dem NRW Brauchtumszonen aus der Taufe hebt, gibt das Oberverwaltungsgericht es der Landesregierung schriftlich, dass sie ihr Handwerk nicht beherrscht: Die 2G-plus-Regel für Fitnessstudios wird mangels Klarheit und Widerspruchfreiheit außer Vollzug gesetzt.