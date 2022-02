An 20 Standorten in Deutschland : Startschuss für Projekte zur Coronavirus-Überwachung im Abwasser

An 20 Standorten in Deutschland

Berlin In den Niederlanden wird es bereits eingesetzt, in Deutschland soll der Einsatz einer flächendeckenden Überwachung des Abwassern jetzt erprobt werden. Nicht nur Sars-CoV-2-Viren könnten damit gemessen werden.

Deutschlandweit sind Pilotprojekte zur Überwachung des Abwassers auf das Coronavirus gestartet. Wie die drei an der Koordination beteiligten Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit und Forschung am Mittwoch mitteilten, haben an 20 Standorten in ganz Deutschland systematische Untersuchungen des Abwassers auf Sars-CoV-2 begonnen. Grundlage ist die Analyse von Stuhl-Ausscheidungen, in denen sich den Angaben zufolge das Coronavirus nachweisen lässt - darüber lässt sich demnach die Verbreitung des Virus in einer bestimmten Region nachvollziehen.