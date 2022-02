Corona-Pandemie : Gesundheitsminister Lauterbach kritisiert Söders Impfpflicht-Vorstoß

Lauterbach hat die Pläne von Markus Söder in Berlin deutlich kritisiert. Foto: AP/MICHELE TANTUSSI

Berlin Markus Söder (CSU) hatte angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern nicht umzusetzen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kritisiert ihn dafür. Ein persönliches Gespräch habe bisher nicht stattgefunden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Vorstoß aus Bayern für eine vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht kritisiert. „Das halte ich für sehr problematisch“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Die Impfpflicht sei keine Schikane gegen das Personal in den Einrichtungen, es gehe um den Schutz der den Mitarbeitern anvertrauten Menschen. Lauterbach sprach von einem „vollkommen falschen Signal“. „Es gibt das Signal, als wenn uns der Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht wichtiger wäre, (...) als uns der Schutz dieser Menschen bedeutsam ist.“