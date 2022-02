Nach Söder-Vorstoß : Unionsgeführte Länder rücken von Pflege-Impfpflicht ab

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, eröffnet eine Kabinettssitzung im Videoraum der Staatskanzlei. Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Ist sie zum Schutz von Hochbetagten und Kranken nötig - oder ist sie gar nicht umsetzbar? Im Streit um die Impfpflicht in Heimen und Kliniken scheinen die Fronten verhärtet.

Im Streit um die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal pocht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegen den Willen Bayerns und der CDU auf Vollzug durch die Länder. „Das Gesetz gilt, und wir werden mit allen daran arbeiten, Umsetzungsmöglichkeiten zu erleichtern“, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte eine Aussetzung des Vollzugs angekündigt. Die CDU nannte das von ihr im Bundestag vor einem Monat mitbeschlossene Gesetz derzeit kaum umsetzbar. Auch andere unionsgeführte Länder wiesen darauf hin, dass die Regelungen kaum umsetzbar seien und forderten vom Bund Korrekturen. Lauterbach bekam hingegen Rückendeckung aus SPD-geführten Ländern, die an der einrichtungsbezogenen Imfpflicht festhalten wollen.

Lauterbach warf Söder indirekt vor, Konflikten mit den Gegnern der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus dem Weg gehen zu wollen. „Das ist eine unbeliebte Vollzugsmaßnahme, die dazu führt, dass in einigen Bundesländern zeitweise Personal ausfällt“, sagte er. „Das macht niemand gerne. Und diesem Konflikt will man offenbar auszuweichen, weil man glaubt, die Omikronvariante ist so harmlos, dass man das nicht mehr braucht.“ Dies sei aber abwegig. Lauterbach sieht in dem Streit „nicht wirklich viele Kompromisslinien“. „Entweder gilt das Gesetz auch für Bayern oder das Gesetz gilt nicht.“ Es gehe um den Schutz der besonders verletzlichen Menschen, die den Beschäftigten anvertraut seien.

Söder verteidigte das Vorgehen des Freistaats. Bayern stehe zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, sie sei aber in der jetzigen Form nicht umsetzbar, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München. Der Bund müsse „nachbessern und nachlegen“, damit sie auch für die Länder und für die Einrichtungen umsetzbar sei.

Auch die von der CDU angeführte sächsische Landesregierung sowie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gingen auf Distanz zu der für Mitte März geplanten Impfpflicht. Er halte „diese Impfpflicht für derzeit nicht vernünftig umsetzbar“, erklärte Bouffier. Er forderte die Bundesregierung auf, den Ländern umgehend konkrete Vorgaben zur Verfügung zu stellen, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt werden soll. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Die Landesregierung hält sich an die Bundesgesetzgebung und erarbeitet in Abstimmung mit den Trägern Übergangslösungen, um die Versorgung zu gewährleisten und unzumutbare Härten für die Beschäftigten zu vermeiden.“ Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht dürfe nicht auf dem Rücken der Träger und Patienten ausgetragen werden. „Genau das ist jetzt aber der Fall, weil es nach wie vor große Unklarheiten gibt, auf die der Bund keine Antworten liefert. Wir brauchen in dieser Frage ein bundeseinheitliches Vorgehen“, sagte Hans. „Wenn die Länder völlig unterschiedlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzen, weil sie befürchten, nicht mehr genug Personal zur Versorgung der Schwächsten haben, dann wird ein absurder Personalverschiebebahnhof innerhalb Deutschlands entstehen.“ Damit werde das Problem nicht gelöst, sondern verstärkt. „Aus diesen Gründen sollte der Bund die einrichtungsbezogenen Impfpflicht temporär aussetzen, bis die offenen Fragen geklärt sind.“ Hans weiter: „Es wäre sinnvoll, die Umsetzung mit der Debatte um die allgemeine Impfpflicht zu verbinden. Hier darf sich die Bundesregierung nicht länger vor Ihrer Verantwortung drücken“.

Lauterbach stellte fest, der Vollzug des Gesetzes sei Ländersache. Der Bund könne Hilfestellung bieten, etwa Musterbenachrichtigungen für Gesundheitsämter, mit denen sie die betroffenen Beschäftigten anschreiben könnten. „Aber ganz konkrete Anfragen habe ich weder aus Bayern noch von der CDU gesehen.“ Eine Frist zur Umsetzung, die verlängert werden könnte, sehe das Gesetz nicht vor.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert. „So etwas schadet in der Pandemie und führt zu maximaler Verunsicherung", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Söder und Merz würden das beschlossene Gesetz "einseitig" und im Alleingang aufkündigen.