Auch Lauterbach kritisiert Söder : Kliniken warnen Bayern vor Stopp für Impfpflicht

Die meiste Ärzte sind geimpft. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Düsseldorf Die Apotheken dürfen seit Montag Kunden impfen, die Zahnärzte wollen bis Ostern folgen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unternimmt wieder einen Alleingang bei der Impfpflicht, die er vor Weihnachten noch wollte.

Am Montag startete trotz der Kritik der Ärzte die Impfkampagne in den Apotheken. In Düsseldorf wurden mehrere Bürger von einem Pharmazeuten geimpft. Kunden lobten die unkomplizierte Terminvergabe, berichtet der Apothekerverband Nordrhein. Ein Kunde habe nur Kopfschmerz-Tabletten kaufen wollen – und die Apotheke mit einer Impfung verlassen. „Die Politik hat die richtigen Weichen gestellt, um die Impfquote zu erhöhen“, sagte Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein. Mehr als 3000 Apotheker im Land ständen bereit.

Für die Ausweitung der Kampagne auf Zahnarztpraxen laufen die Vorbereitungen. Die Zahnärztekammer rechnet damit, dass es zwischen Karneval und Ostern losgehen wird. Für die Einbeziehung der Tierärzte fehlen aber noch rechtliche Grundlagen, vor allem zur Haftung. Die Impfquote in NRW hängt weiter unter der 80-Prozent-Marke fest, sie liegt bei 79,8 Prozent.

Zugleich macht beim Pandemie-Management jeder, was er will. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte eine „sanfte Öffnung“ an. Dem Gesundheitssystem drohe keine Überforderung mehr. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen, die ab 15. März gelten soll, führe zu Problemen, wenn ungeimpfte Pflegekräfte kündigten. „Deswegen werden wir im Vollzug großzügigste Übergangsregelungen anwenden.“ Das laufe de facto „auf ein Aussetzen des Vollzugs“ hinaus. Das ist erstaunlich, denn dieses drohende Problem war von Anfang an bekannt. Dennoch hatte sich Söder lange für die Impfpflicht ausgesprochen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rügte Söder nun: „Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen.“ Laxe Vollzugsregeln könnten nicht nur das Leben der Älteren gefährden, sie gefährdeten auch die Glaubwürdigkeit von Politik. „Es geht um den Schutz von Patienten und Heimbewohnern. Wir müssen die pflegebedürftigen Menschen in den Heimen schützen", mahnte Lauterbach.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DGK) ist alarmiert. „Die Vorschläge des bayerischen Ministerpräsidenten sind nicht dazu geeignet, für Klarheit beim weiteren Vorgehen zu sorgen. Wenn Bayern den Vollzug des Gesetzes durch die Gesundheitsämter nicht garantieren kann, muss es das Thema in einer Länderrunde zur Sprache bringen“, sagte DKG-Chef Gerald Gaß. „Wir sind verpflichtet, bis zum 15. März die nicht geimpften Mitarbeiter den Gesundheitsämtern zu melden. Darauf sind wir vorbereitet und dies werden wir auch durchführen.“ Keinesfalls dürfe es einen Flicken­teppich geben.

Im Handel gibt es den bereits. Nun fällt die 2G-Regel auch in Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Viele andere Länder hatten sie schon vorher gekippt. Nordrhein-Westfalen dürfte bald nachziehen, die Corona-Schutzverordnung läuft am Mittwoch aus. Gegen das Regel-Wirrwarr gehen erste Länder nun auf die Barrikaden.